Comparamos los países más capitalistas frente a los más estatistas y estos son los resultados

Una de las discusiones más habituales entre las corrientes económicas se centra en el modelo económico que debe seguir un país. Si en un extremo tenemos los países más capitalistas, con menor presencia del Estado en la vida del individuo, en el otro extremo tenemos los más estatistas, con un marcado dirigismo por el gobierno.

El término estatismo fue acuñado por Ayn Rand para referirse a aquellos entornos que la vida y el trabajo que pertenecen al estado, a la sociedad-nación, y que el estado puede disponer de él de cualquier manera que le plazca al Estado, sin reconocer derechos o libertades individuales**.

Definamos conceptos: ¿Qué entendemos por países capitalistas y estatistas?

Aunque para muchos el peso del Estado sobre la economía es el único baremo para determinar la clasificación entre los países más capitalistas y los más estatistas, lo cierto es que existen múltiples variables para enriquecer esta definición.

Los diferentes conceptos también incluyen la solidez/debilidad de un Estado de Derecho que proteja la propiedad privada. Si existen violaciones continuadas sobre la propiedad privada mediante expropiaciones o con una clara falta de seguridad ciudadana que desemboque en su vulneración.

También, qué tipo de regulación se establece para el desarrollo de la actividad empresarial. Esto incluye cuáles son los costes para iniciar la actividad empresarial, si existen controles de precios en un sector específico, la legislación laboral y el grado de flexibilidad para llevar a cabo los ajustes y demás cuestiones relativas a la empresa.

En último lugar, determinar el nivel de apertura económica/proteccionismo que permita el tráfico de mercancías y fomentar la inversión extranjera. Aquí juegan un papel importante tanto las medidas arancelarias como no arancelarias (requisitos para que un producto sea importado) y qué fiscalidad se imputa a la inversión extranjera.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la Fundación Heritatge incluye en su índice de libertad económica una clasificación completa de países o regiones con una alta independencia económica.

Los países con mayor libertad económica, y que ocupan las primeras posiciones del ranking, se considerarían los más capitalistas frente a aquellos que se encuentran en la cola que estarían vinculados a los más estatistas con mayor presencia del Estado en las áreas económicas.

Los más capitalistas

Según el índice Heritatge, los países con mayor libertad económica, y por lo tanto más capitalistas, presentan una puntuación superior a 80 y se incorporan en la categoría "libres". En esta clasificación encontramos seis países: Hong Kong (90,2 puntos), Singapur (88,8 puntos), Nueva Zelanda (84,2 puntos), Suiza (81,7 puntos), Australia (80,9 puntos) e Irlanda (80,4 puntos).

Todos estos países coinciden en su alto grado de apertura al mundo y unos derechos de propiedad especialmente sólidos que promueven la libre empresa y el libre comercio. Entre todos ellos, el paradigma del capitalismo lo encontraríamos en Hong Kong que disfruta del sistema económico desarrollado desde la época colonial inglesa y China lo ha respetado con un alto grado de autonomía.

Para aquellos que piensan que el capitalismo es fuente de todo mal para el trabajador y que se persigue su explotación pagando bajos salarios para enriquecer al “capitalista”, lo cierto es que la evidencia empírica demuestra que es todo lo contrario, en los países más capitalistas los trabajadores disfrutan de salarios, en paridad de compra de poder adquisitivo, más altos de todo el planeta: Hong Kong (31.824 dólares dólares), Singapur (58.333 dólares), Nueva Zelanda (40.043 dólares), Suiza (62.283 dólares), Australia (49.136 dólares) e Irlanda (47.653 dólares).

¿Y la riqueza personal? Según el informe de Credit Suise "Global Wealth Databook 2017" el nivel de riqueza de un adulto en estos países es especialmente alto. Si en España la riqueza por adulto es de 128.578 dólares(riqueza de activos financieros y reales menos deudas), en estos países superan notablemente esta cifra: Hong Kong (193.248 dólares), Singapur (268.776 dólares), Nueva Zelanda (337.441 dólares), Suiza (537.599 dólares), Australia (221.456 dólares) e Irlanda (248.466 dólares).

En promedio, la riqueza personal de este selecto grupo sería de 301.164 dólares. En comparativa, supondría más de cinco veces la riqueza personal en el mundo (56.541 dólares) y más de dos veces la de Europa (135.163 dólares).

Hay que destacar el caso de Singapur que ha tenido una evolución meteórica en los últimos treinta años hasta catalogarse como una de las economías más libres del mundo. De hecho, a finales de la década de los ochenta, Singapur y España contaban con la misma renta per capita y hoy, Singapur puede presumir de casi doblar la renta per capita española.

Los más estatistas

En la categoría “reprimidas”, el Índice Heritatge abarca más de 20 economías que entrarían bajo esta definición y serían considerados como los países más estatistas del mundo. La mayoría de estos países se encuentran en el continente de África donde los derechos de propiedad son vulnerados continuamente, instituciones asoladas por una corrupción endémica y se convive con una falta de seguridad ciudadana/jurídica por conflictos bélicos -guerra civil de Somalia, el conflicto Chad-Sudán o Nigeria que se estima que ha generado 1,2 millones de refugiados- que impide el desarrollo de la actividad privada.

En los países más estatistas del mundo tiende a ser difícil encontrar estadísticas específicas vinculadas a su economía, debido al hermetismo de sus instituciones y la falta de calidad democrática, por lo que en la mayoría de los casos se recurre agencias especializadas.

En este caso, nos centraremos en los últimos puestos del ranking, con una puntuación por debajo de 40 puntos, donde encontramos los siguientes países: República del Congo (38,9 puntos), Cuba (31,9 puntos), Venezuela (25,2 puntos) y finalmente Corea del Norte (5,8 puntos). Estos países reprimen los derechos de propiedad, no por una cuestión bélica, sino por pura voluntad política.

La República Democrática del Congo se caracteriza por principalmente por debilidad del poder judicial socava la protección de los derechos de propiedad y alimenta la corrupción. Su población vive atrapada en la pobreza de subsistencia, es decir, el 65% de la población es rural y lleva a cabo una agricultura de subsistencia familiar.

Son muy complicadas las mediciones económicas en la República del Congo debido a que mayoritariamente se emprende una actividad económica "informal" que proporciona la mayor parte del limitado crecimiento del sector privado. La riqueza estimada por adulto es de 2.814 dólares, un 99,7% menos que la riqueza de las economías "libres".

Cuba vive cometida por el dirigismo del Partido Comunista quién decide quién debe producir y a qué precio en prácticamente todas las áreas de la economía. Los salarios se sitúan en los 767 pesos, lo que equivale a 30 dólares. Los trabajadores más bien pagados son los que se encuentran en la industria azucarera, que reciben un salario medio de 1,236 pesos o 49,4 dólares. Dado que los medios de producción pertenecen al Estado, el cubano carece de una riqueza personal.

La sociedad cubana sobrevive por la ayuda externa por las remesas que recibe principalmente de Estados Unidos (90% del total de remesas). Otro tipo de ayuda es la que le aporta Venezuela con el suministro de petróleo a cambio de un Convenio de Salud.

Venezuela es un caso especialmente curioso porque dadas sus características de materias primas, debería situarse como una de las economías más ricas del mundo. En la era del petróleo este país es quién ostenta las mayores reservas de crudo (326.000 millones de barriles frente a los 269.000 millones de Arabia Saudita).

Sin embargo la situación es totalmente diferente a la descrita, los controles monetarios y la financiación del déficit con la impresión de bolívares se ha traducido en una hiperinflación del 1.299.724% que ha destrozado el poder adquisitivo de sus ciudadanos, golpeando a su capacidad de compra y ha evocado a los venezolanos a la escasez de productos básicos y al éxodo.

Es muy difícil encontrar datos económicos de Venezuela si nos referimos a la capacidad de compra de los salarios porque dada la agresiva pérdida de poder adquisitivo continuada de poco sirve un dato específico en el tiempo. Para tener una referencia mínima, el salario mínimo mensual que es la retribución más extendida que alcanza alrededor del 70% de los venezolanos es de 4.500 bolívares y equivale a 6,38 dólares (tipo de cambio Dicom).

Corea del Norte se reconoce como el país más hermético en todo el mundo y constituye el modelo económico más estatista que podemos encontrar porque se basa en un modelo centralista de régimen militar que está cerrada al mundo y con graves problemas económicos crónicos que impiden la inversión y el crecimiento del país.

El punto de vista el gobierno, prácticamente controla todas las áreas de la actividad económica y se establecen niveles de producción centralizadamente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y las industrias estatales representan prácticamente todo el PIB. Por otra parte, Corea recibe diferentes subsidios en forma de alimentos y energía por parte de China que permiten la subsistencia del régimen.

El estatismo conduce a la pobreza y no hay mayor evidencia de ello que comparar Corea del Norte y Corea del Sur mediante la evolución de su PIB per cápita en los últimos 50 años. Como podemos observar en el siguiente gráfico, desde la división de Corea, Corea del Sur promovió un sistema de libre mercado mejora de sus instituciones y apertura económica que le llevo a un despegue de su producción y un fuerte auge en su PIB per cápita, mientras que Corea del Sur ha seguido en el estancamiento incluso ha empeorado sus niveles de vida.