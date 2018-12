Y por fin un dirigente lo dijo: Yellen advierte de que hay agujeros gigantescos en el sistema

Como ya hicieran sus antecesores, Greenspan y Bernanke, Yellen ha cumplido una vez más el guion que marcan los inquilinos del despacho más reputado de la Reserva Federal, y lo ha cumplido durante su mandato al frente de la institución, con movimientos de tipos y crípticas declaraciones que demuestran la larga tradición de la institución para mover a los agentes económicos y a los mercados.

Pero Yellen también ha seguido cumpliendo con el guion una vez que ya tiene los dos pies fuera de la FED, cuando se ha visto relevada en el cargo. Yellen ha hecho unas explosivas declaraciones que no dejarán indiferente a ninguno, y que es muy probable que sean mucho más sinceras que cuando ostentaba su cargo.

Yellen se quita la máscara y deja caer contadas perlas de cultivo trasgresor

Como pueden leer en este artículo de MSN Money, el lugar elegido para la puesta en blanco de Yellen como exgobernadora de la FED sin tapujos, ha sido en una reciente intervención en un evento en Nueva York hace unos días. El debate que se abrió estaba moderado por el economista Paul Krugman, y se mantuvo ante una audiencia del mundo económico que asistía con expectación, pero salió realmente sorprendida (y preocupada).

Yellen alertó de que ella teme que hay otra gran crisis financiera en ciernes. Pero además añadió con convencimiento que cree que esta crisis vendrá dada por el hecho de que los reguladores bancarios han visto reducido su papel, y ante las crisis se ven mayormente limitados a gestionar correctamente el pánico de los mercados en los peores momentos. También Yellen afirmó que observa una peligrosa tendencia a desregular, pasando por encima del hecho de que esa desregulación ya provocó graves consecuencias en el pasado.

Desde estas líneas, ya les advertimos hace semanas acerca de cómo se están volviendo a cometer exactamente los mismos errores que trajeron la destructiva crisis subprime, y entre los cuales tenía un papel protagonista precisamente esa desregulación que ahora cita Yellen como una gran amenaza. Y lo peor es que, mientras las mieles de la burbuja de deuda precedente se la llevarán algunos pocos sin escrúpulos, los platos rotos los pagaremos todos (para variar), bien sea perdiendo nuestro empleo, bien sea rescatando con dinero público empresas o entidades. Mientras, serán sólo algunos los que habrán cometido unos desmanes que se deberían haber evitado con una regulación oportuna y eficaz.

Pero las palabras de Yellen aún revistieron mayor gravedad, y se vistieron del luto más negro

Lo más preocupante es que, aunque Yellen afirmó que estamos mejor que en el pasado, también llegó a afirmar que ve actualmente agujeros gigantescos en el sistema, y que las herramientas de que se disponen actualmente para afrontar los problemas que puedan surgir, no son gran cosa en EEUU. Perdonen la insistencia, pero sobre este problema también les advertimos hace meses en el artículo “A los Bancos Centrales no les va a dar tiempo a recargar la artillería antes de que llegue la próxima crisis”.

Como habrán leído en el enlace de MSN Money sobre la noticia de hoy, Yellen citó expresamente como un área de preocupación el apalancamiento financiero a base de deuda, algo en lo que coincide con declaraciones de la actual cúpula de la FED. Y en este punto dijo algo realmente interesante de lo que los políticos de más alto rango deberían tomar muy buena nota. Yellen llama la atención sobre el hecho de que, actualmente, los reguladores sólo tienen capacidad de actuación sobre este problema de apalancamiento a base de deuda a nivel de entidades y empresas individuales, pero no a nivel del conjunto del sistema financiero.

Además, Yellen también se queja de que, a pesar de lo que la Gran Recesión supuso, inexplicablemente aún queda en la agenda parte de su consiguiente regulación por definir y tomar vigencia. Y es precisamente en este punto donde Yellen ve esos agujeros gigantescos, y no sin razón. Atajar el apalancamiento a base de deuda, y hacer una regulación eficaz (pero no ineficientemente profusa), es algo que se hace esencial tras las catastróficas consecuencias traídas por la fatídica caída de Lehman Brothers, y tras la cual el mundo ya no es el mismo.

Los dirigentes dicen la verdad cuando las consecuencias de decirla ya no son tan importantes

Como ven, aflora de nuevo el problema del sobreendeudamiento y sus nefastas consecuencias: un tema que ya venimos tratando con ustedes desde hace años. Lamentablemente, este sobreendeudamiento vuelve a impactar en nuestros bolsillos (y en nuestras vidas) una y otra vez, de forma recurrente con el paso de las décadas.

Efectivamente, hay que reconocer que no es una tarea nada fácil, porque poner un coto efectivo a las prácticas de endeudamiento, sin pasar a perjudicar gravemente la socioeconomía, es un terreno de arenas movedizas en el que resulta muy difícil moverse sin “meter la pata”. Pero digo yo que los que están ahí para hacerlo deberán tomar la mejor acción posible, porque mucho peor es no hacer nada o hacerlo a medias. Así de paso pondrán en su sitio a algunos pocos sin escrúpulos, que se van ganando censurablemente la vida con ello crisis tras crisis, y que luego nos dan una terrible fama que se hace extensiva a todo el sector económico y financiero.

Para aquellos que pongan en duda las palabras de Yellen por algún motivo que se le pueda estar escapando a un servidor, debo remarcarles que, la gran mayoría de las veces, los dirigentes dicen las cosas más interesantes y ciertas cuando dejan el cargo. Es sólo entonces cuando se atreven a confesar una mayor porción de la verdad, sin temor a causar un cataclismo en los mercados o a tener que sufrir ningún tipo de represalia política (o incluso de otra naturaleza). Esto último es algo que algunos políticos no dudan en infligirles como infantil castigo al que ven como niño rebelde, en vez de verlo como sana y enriquecedora autocrítica al sistema.

Y tras los algo premonitorios artículos propios enlazados antes (han sido varios), me gustaría finalizar hoy simplemente dejándoles claro que, desde estas líneas, adivinar no adivinamos el futuro. En realidad, nadie es capaz de hacerlo, ni tampoco nosotros lo pretendemos. Pero lo que al menos no podrán decir nuestros lectores es que ese futuro no se lo vislumbramos al fondo, y que además solemos hacerlo antes que la inmensa mayoría de todos los demás medios.

No es nuestra ambición precisamente poder presumir de lo certero de nuestros análisis (por supuesto que a veces también nos equivocamos), sino llamarles la atención de que una de nuestras vocaciones fundacionales es reflexionar junto con nuestros lectores para mejorar nuestra socioeconomía, y también para que ningún lector pierda su dinero por estar desinformado. Recuerden que la jungla está llena de peligrosos depredadores, así que, parafraseando a la serie “Canción Triste de Hill Street”, cuando el comisario mandaba a las calles a sus hombres tras la reunión matutina, les digo: “Ah, y tengan cuidado ahí fuera”.

Imágenes | Pixabay 12019 | Pixabay HoliHo | Pixabay Anemone123 | Pixabay geralt | Pixabay PIRO4D