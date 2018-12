¿Qué os ha pasado en 2018, criptomonedas?

Dicen que los errores de los que no se aprende están condenados a repetirse. Hace un año el mundo vivía una vorágine Bitcoin en la que si no estabas invirtiendo parecías ser de otro planeta.

Dentro de esa locura especulativa, el 17 de diciembre de 2017 se llegaron a pagar 19.798 dólares por un Bitcoin. En el momento de escribir este artículo (16 Diciembre, 14.54h), justo un año después, su precio es de 3.205,77 $. ¿Qué os ha pasado, criptomonedas?

No solo el Bitcoin ha sido afectado por la quema. Todo el mercado ha entrado en 2018 en la llamada fase bearish; la tendencia bajista y el pesimismo de los inversores han arrojado a la mayoría de cryptos a una caída libre, con bajadas de más del 95% desde sus valores máximos históricos.

Es cierto que a toro pasado todos somos Manolete. Acertar con el momento en el que el valor tocaba techo era imposible, pero si algún inversor minorista hubiera visto las gráficas que vas a ver a continuación, se lo habría pensado dos veces. Fíjate en las curvas y busca patrones similares, luego verás por qué.

Gráfica 1. Evolución del precio de la vivienda en España

Esta gráfico representa el precio del metro cuadrado en España desde 2001 a 2018, con un pico máximo en el 4T de 2017.

Gráfica 2. Valor del BTC respecto al dólar desde que empezó la subida.

Se observa una subida rápida y un descenso escalonado con repunte incluido.

Gráfica 3. Ciclo de una burbuja especulativa

Este modelo, estudiado por Kindleberger sobre las teorías de Minsky, se ha visto en más casos de especulaciones a lo bestia, como la de los tulipanes en el siglo XVII o la burbuja puntocom.

La subida es lenta hasta que el público no profesional, al olor del dinero fácil, entra a invertir. Llega la corrección y en medio del derrumbe aparecen repuntes de vuelta a la “normalidad”. El final lo sabemos todos.

La evolución del Bitcoin y otras criptomonedas casi clava este patrón de la burbuja especulativa. A principios de 2018 llegó la esperada y necesaria corrección - o pinchazo - y la vuelta a una realidad que dista bastante de la euforia de meses atrás.

Aunque después de la fase de pánico la curva suele recuperar su trayectoria anterior al boom, en este caso el precio parece no haber tocado fondo. A lo largo del año hemos visto repuntes anteriores a nuevas bajadas, pero cada vez menos marcados dentro de una tendencia aún negativa.

Si necesitas más pistas echa un ojo a las tendencias de búsquedas en Google para la palabra “bitcoin” y verás cómo las dinámicas de nuevo encajan. ¿Te suenan la curva y los picos (supuestas recuperaciones) durante la caída? Los medios mencionan los repuntes y caídas y la gente busca información.

Veamos si la hecatombe ha golpeado por igual a las criptos más importantes del mercado. Aquí tiene un pequeño resumen (gráfica + comentario) sobre la evolución de Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) y Stella Lumen.

La segunda cripto en capitalización luce una tendencia similar. El teóricamente esperado repunte no termina de llegar y en 2018 acumula una caída de 688 dólares, casi un 90% de los 774,56 con los que arrancó el año.

El 5 de enero de 2018 un XRP se pagaba a 3,32 dólares, casi un año después su valor está en 0,29$. En este caso la caída fue incluso más dramática, ya que solo un mes después del peak ya había perdido más del 80% de su valor.

Desde ese momento hemos visto algunos principios de recuperación que han precedido a nuevas bajadas hasta llevar el precio a niveles pre-burbuja.

No seré yo el que te diga que inviertas en Ripple, pero si le tienes fe al asunto y puedes permitirte arriesgar un dinero que no te importaría perder, se empiezan a escuchar voces diciendo que estamos ante una buena oportunidad.

Uno de los peores enemigos de una criptodivisa o de cualquier valor es el conocido como FUD, por las letras de Fear, Uncertainty y Doubt.

Litecoin ha sido una de las más afectadas por esa mezcla de miedo, incertidumbre y las consecuentes dudas, sobre todo a partir de la filtración de unos informes en septiembre sobre su verdadera utilidad y la airada respuesta de su creador, Charlie Lee, en Twitter:

1/ Recently, there has been a concerted effort to suppress Litecoin price by people/funds that are shorting LTC and by groups that see Litecoin as a threat. I will clear up this FUD and show why Litecoin has tremendous value.