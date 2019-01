Obituario: John C. Bogle, el emprendedor que puso al alcance de todos la mejor inversión

Esta semana hemos perdido a John Bogle, el fundador de The Vanguard Group, quizás el mayor gestor de fondos del mundo. Aunque su nombre no era tan conocido como el de otros gigantes del mundo de las finanzas como Soros o Warren Buffet, ni de la innovación como Bill Gates o Steve Jobs, lo cierto es que se trataba de alguien que destacaba bastante en estos temas.

En cambio los defensores de la inversión indexada o pasiva, muy probablemente sepan quién era este señor que vivía en Bryan Mawr, Pensilvania y que muchos conocen como el padre de la inversión indexada. Cuya empresa The Vanguard Group en Pnsilvania, un poco alejada del ajetreo de Wall Street consiguió ofrecer a millones de inversores productos que funcionaban mucho mejor y a menor coste.

Orígenes

John Clifton Bogle (Jack Bogle) nació en 1929 en Nueva Jersey, su familia perdió la casa por la Gran Depresión, lo que empujó a su padre al alcoholismo y acabó con el divorcio de sus padres. A pesar de ello, pudo estudiar con becas en una institución de educación secundaria privada donde mostró gran aptitud para las matemáticas.

Se graduó con honore en Princeton en 1951, donde estudió economía e inversión y había atendido a clases de la Universidad de Pensilvania. Su tesis “The Economic Role of the Investment Company” ya empezaba a vislumbrar lo que sería la inversión indexada. Después estuvo trabajando en The Wellington Fund, donde tuvo una carrera rápida hasta la cumbre, hasta que fue despedido después de una fusión. Eso hizo que John C Bogle se planearan lanzar su empresa y en 1974 fundó The Vanguard Group.

Vanguard Group e inversión indexada

Aunque se le conoce como el padre de la inversión indexada, la idea venía de antes de que John Bogle fundara Vanguard y en 1975 lanzara su primer fondo. Ese luego se transformaría en el Vanguard 500 Index, que replica el índice de S&P500 de las 500 mayores empresas del mercado norteamericano se convirtió en el fondo más exitoso de todos los tiempos.

No obstante el trabajo de los académicos Edward F. Renshaw and Paul J. Feldstein ya publicaron en 1960 “The Case for an Unmanaged Investment Company” en el que abogaban por una gestora de fondos sin gestores, lo que sirvió de inspiración para que nacieran algunos fondos indexados. La tesis de su carrera de 1951, junto con los estudios de de Samuelson, y el artículo de Charles Ellis, The Looser’s Game, hicieron que Vanguard se centrara en los fondos indexados. Es decir, aunque fue su mayor promotor, el que más beneficios obtuvo de los mismos y su comercializador más exitoso, Jack Bogle no es el único responsable de la existencia de los fondos indexados. Muy probablemente estos existirían sin John Bogle.

La idea de los fondos indexados no fue recibida con alegría por parte de todos. Especialmente la competencia a los que les está marcando. Primero porque los costes de un fondo indexado son más bajos, por tanto deberían de serlo la comisión sobre la gestión de los mismos. Lo segundo porque los fondos indexados son “un canto a la mediocridad”. Para muchos era contrario al espíritu americano y muchos no podían creer que la mayor parte de los americanos fuera a conformarse con las ganancias medias, sin aspirar a batir al mercado.

Además Vanguard ofrece una característica adicional a los inversores, la empresa es propiedad de sus clientes. Esto quiere decir que los fondos de Vanguard por su parte son los propietarios de Vanguard, de modo que la empresa está en manos de sus clientes y no de los herederos de John Bogle. A pesar de ello John Bogle acumuló una fortuna de 80 millones de dólares y era conocido por sus obras filantrópicas. Bogle ha recibido reconocimientos tanto de instituciones como universidades como de personas individuales.

El legado de John C Bogle

Posiblemente uno de sus legados es la bajada de la comisión media de gestión de fondos que pagan los inversores minoristas en el mercado. Aunque los fondos puedan ser activos, estos se contienen en las comisiones de gestión cobradas a los inversores, saben que la competencia está cerca. Hoy en día muchos son defensores de la inversión indexada como la mejor opción para un inversor minorista, incluso el mismo Warren Buffet es un defensor de la inversión indexada para el inversor minorista.

De hecho el mismo Bogle criticaba el exceso de rotación de los activos que tienen muchas gestoras de fondos y como esa se había incrementado con el tiempo. Vanguard a su vez es una de las mayores gestoras de fondos e inversoras del mundo por patrimonio gestionado. Un gigante pasivo.

Por otro lado hoy en día la gestión indexada está en buena parte del mercado. En 2017 en EEUU el 45% de las acciones estaban en manos de fondos de gestión pasiva. De hecho ya empiezan a salir artículos en la prensa sobre lo que pasaría si todos los inversores fueran pasivos, además de que ya se ha comentado en estas páginas problemas asociados.

Pregunta a los lectores ¿conocían la inversión pasiva/indexada? ¿Qué opinión tienen de la misma? ¿Son partidarios de Bogle o de la gestión activa?

